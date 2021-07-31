رويترز تسلط الضوء على مأساة الأمس التي ضربت أطفال ليبيا في عرض المتوسط

شهد البحر المتوسط الليلة الماضية فاجعة جديدة بغرق قارب مهاجرين واندلاع النيران في ثاني وانقاذ ثالث في ظل فشل السلطات الليبية في كبح المهربين وتجار البشر بل وتضمينهم في القوات الحكومية الرسمية .

ووفقًا لـ ”دارين زميت لوبي” مصور رويترز الذي رافق عملية الانقاذ، الذي نقلت عنه صحيفة المرصد الليبية، فقد اندلع النار في قارب مهاجرين يقل عائلات ليبية ما ادى لاصابات بينهم ولم يتبين بعد ان كان من بينهم قتلى.

ونشر المصور لقطات مروعة لأطفال ليبيين وهم يعانون من حروق بانحاء مختلفة من الجسم وفي الوجه واليدين بعد اندلاع النار في مركبهم بسبب الوقود على مايبدو، وضوراً لفتاة تجلس بجوار والدها الذي يحتضنها باكيًا على متن سفينة انقاذ تابعة لمنظمة الانقاذ الالمانية غير الحكومية ” سي ووتش ”، وظهر طفل ليبي وهو يعاني من حروق بالغة في يديه ووجهه في انتظار ان تنقلهم السلطات الايطالية للعلاج في جنوب ايطاليا وفقًا للمراسل ، فيما بدت طفلة اخرى وهي منتشلة على قيد الحياة لانقاذها .

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واعلنت الداخلية التونسية اليوم انقاذ 196 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الشرقية المحاذية لليبيا والمقابلة لايطاليا ولم يتبين بعد اذا ماكانت السلطات التونسية تتحدث عن حادث منفصل .

واليوم كثف الطيران الاستطلاعي والمسير التابع لوكالة ” فرونتكس ” لحماية الحدود الأوروبية من طلعاته قبالة السواحل الليبية مستخدمًا عدة طائرات بما فيها ” إلهيرون ” الإسرائيلية التي اقتنتها الوكالة من تل أبيب، فيما بدا ان عمليات الانقاذ مستمرة وفقًا لما رصدته المرصد عبر موقع ” فلايت رادار ” .

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