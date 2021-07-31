الزناتي: تعاقدنا على استيراد مليوني لتر أوكسجين كمخزون للطوارئ

كشف وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور على الزناتي، عن تعاقد الحكومة مع إحدى الدول لاستيراد مليوني لتر من الأوكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميا، مؤكدا أنها ستكون مخزونا استراتيجيا لحالة الطوارئ في حالة وجود عجز في الأوكسجين.

وعن نقص الأوكسجين، تحدث الزناتي بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في تسجيل بث على موقع «حكومتنا»، عن المشكلة، مشيرا إلى وجود مصنعين كبيرين أحدهما في بنغازي لكنه يحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى 33 مصنعا صغيرا، يعمل منها 27 مصنعا، في حين تحتاج ستة مصانع منها إلى صيانة كي تدخل مرحلة الإنتاج.

وخلال اللقاء قال الزناتي، إن الفترة الماضية شهدت تشغيل 17 مركز عزل كانت متوقفة، مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا أن ليبيا كانت تضم 98 مركز عزل، على مستوى جميع البلديات، تم غلق بعضها مع استقرار الوضع الوبائي قبل أسابيع.

– وزير الصحة: تشغيل 17 مركز عزل مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

وتابع أن عودة ارتفاع الإصابات خلال الأيام الماضية، دعا الحكومة وبتوجيهات من الدبيبة، بعد جولاته على بعض البلديات، إلى التوجيه بفتح مراكز العزل من جديد، مشيرا إلى افتتاح المراكز المغلقة، إذ جرى تشغيل 13 مركز عزل في المنطقة الغربية وأربعة مراكز في المنطقة الجنوبية.

وأوضح أن مراكز العزل توفرت لها كل الإمكانيات لاستقبال المرضى، من الأكسجين وأجهزة المسحات واختبارات فيروس كورونا.

ولفت وزير الصحة إلى أن اليومين الماضيين شهدا استقرارا نسبيا في الإصابات بمختلف مراكز العزل، إذ شهدت المنطقة الجنوبية تسجيل 13 حالة عناية فائقة و60 حالة قسم، وحالة وفاة واحدة، كما شهدت المنطقة الشرقية 43 حالة عناية و39 حالة في الأقسام و5 حالات وفاة، مؤكدا استقرار الوضع فيهما نسبيا، مع المنطقة الغربية.

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