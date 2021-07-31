إصابات كورونا في تازربو تقترب من 300 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع تازربو اليوم عن وصول العدد الكلي لإصابات كورونا في المدينة إلى 299 حالة و5 وفيات متأثرة بمضاعفات الفيروس.مدير المركز أكد استقرار الوضع الوبائي والاستعداد التام لمواجهة أي موجة جديدة من الجائحة.
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قناة ليبيا
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