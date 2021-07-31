بني وليد تعلن عن فتح مركز جديد للعزل

أعلنت بلدية بني وليد، اليوم السبت، عن فتح مركز للعزل الصحي بمنطقة وادي دينار شمال المدينة، لعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد» بسعة 30 سريرًا.

وأفاد عضو المجلس البلدي ببني وليد، شرف الدين كنشيل، «بوابة الوسط»، بأن المركز يضم غرفتي عناية فائقة، و5 أسرَّة عناية وخزانًا خاصًّا بحفظ الأكسجين كخطوة أولى لعمل المركز.

وأضاف كنشيل أن المركز سيباشر في استقبال الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، بعدما توافرت عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل بالمركز في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن افتتاح مركز العزل بالمدينة جاء بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد، إذ سجلت البلدية أول من أمس 125 حالة إصابة، مع عدم قدرة مراكز العزل في المدن المجاورة مثل زليتن ومصراتة على استيعاب حالات الإصابة.