حملة الحرس البلدي ترهونة لتنفيذ قرار الحظر الجزئي

شكِّلت في مدينة ترهونة قوة مشتركة من جهازي الحرس البلدي ترهونة وسيدي الصيد رفقة قوة مكافحة الإرهاب وذلك لتطبيق حظر التجوال في المدينة وضبط المخالفين.

قامت الفرقة بجولة داخل المدينة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.. وتفقد أفراد جهاز الحرس البلدي المحال في المدينة وضبطو عددا من أصحاب المحال وأُقفلت محالهم لمخالفتهم إجراءات الحظر المفروض.

وتهدف الحملة إلى إلزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر وقفل كل المحال التجارية والمراكز التجارية والخدمية في ساعات الحظر باستثناء الصيدليات والعيادات الطبية ومحطات الوقود.

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