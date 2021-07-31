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حملة الحرس البلدي ترهونة لتنفيذ قرار الحظر الجزئي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكِّلت في مدينة ترهونة قوة مشتركة من جهازي الحرس البلدي ترهونة وسيدي الصيد رفقة قوة مكافحة الإرهاب وذلك لتطبيق حظر التجوال في المدينة وضبط المخالفين.

قامت الفرقة بجولة داخل المدينة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.. وتفقد أفراد جهاز الحرس البلدي المحال في المدينة وضبطو عددا من أصحاب المحال وأُقفلت محالهم لمخالفتهم إجراءات الحظر المفروض.

وتهدف الحملة إلى إلزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر وقفل كل المحال التجارية والمراكز التجارية والخدمية في ساعات الحظر باستثناء الصيدليات والعيادات الطبية ومحطات الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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