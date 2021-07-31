المجلس الرئاسي يجتمع بالدبيبة لمناقشة آخر المستجدات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، وعضوي المجلس “عبد الله اللافي” و”موسى الكوني”، صباح اليوم السبت، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبد الحميد الدبيبة”، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

واستعرض المجلس مع رئيس الحكومة، الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وسبل الحد من انتشارها، وتم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم في الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.