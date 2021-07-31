مستشفى إدري يستغيث بعد نفاد أسطوانات الأكسجين

وجهت إدارة مستشفى إدري العام نداء استغاثة لتوفير أسطوانات الأكسجين الخاصة بعد أن تفاقم الوضع في البلدة وعموم منطقة وادي الشاطىء وازدادت الحالات التي تحتاج لتوفير الأكسجين.

وقال إبراهيم قنون المدير المساعد في مستشفى إدري العام إن أزمة نقص الأكسجين التي حلت بالمستشفى بعد استقباله للمصابين بكورونا واخرهم 5 حالات تحتاج جميعها إلى الأكسجين، الأمر الذي تسبب بانتهاء كل الأسطوانات .. وعلى الرغم من أنه غير مخصص للعناية بمرضى كورونا، فإن المستشفى استجاب للوضع بحكم بعد مراكز العزل عن المنطقة، مما أحدث ربكة بين الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

القيمون على مستشفى إدري العام يناشدون كل الجهات ذات العلاقة بتوفير الأكسجين وينتظرون استجابة سريعة من وزارة الصحة لوضع حلول عاجلة أقلها توفير مركز عزل ومصنع للأكسجين حتى يتمَ توفير الخدمات الطبية للمصابين بالفيروس على الوجه الأمثل.

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