الأوضاع الأمنية على طاولة الرئاسي والحكومة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم السبت، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المجلس مع رئيس الحكومة، الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وسبل الحد من انتشارها، وتم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات التطعيم ضد انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.