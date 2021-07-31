اللواء حيطة: الفريق الطبي نجح في محاربة فيروس كورونا داخل الثكنات العسكرية

قال آمر سرية الخدمات الطبية العسكرية، اللواء سعد حيطة، اليوم السبت، أن “الفريق الطبي التابع لإدارة الخدمات الطبية العسكرية نجح في محاربة فيروس كورونا وذلك من خلال إعطاء الارشادات الطبية والملصقات التوعوية وعمليات التعقيم للجنود والمقرات داخل الثكنة مؤكدا سلامة كامل أفراد السرية من الإصابة بالفيروس”.

اللواء حيطة وخلال تصريح لقناتنا، أثنى على مجهودات ودعم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لأفرد السرية الطبية العسكرية، مؤكدا حرصه الدائم على سلامة الجنود والمحافظة عليهم من خطر الإصابة بأي أمرض.

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