«الدبيبة» يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيطاليا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» للقيام بزيارة إلى إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ونقل الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقباله الخميس الماضي بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.

وفي أبريل الماضي بحث الدبيبه في طرابلس مع دراغي تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .

وبين الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى .