«الدبيبة» يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيطاليا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» للقيام بزيارة إلى إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
ونقل الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقباله الخميس الماضي بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.
وفي أبريل الماضي بحث الدبيبه في طرابلس مع دراغي تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .
وبين الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى .
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