ليبيا
الدبيبة يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيطاليا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
31 July, 2021
تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» للقيام بزيارة إلى إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
ونقل الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقباله الخميس الماضي بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.
وبين الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى
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