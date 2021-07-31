ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

31 July, 2021

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» للقيام بزيارة إلى إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ونقل الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقباله الخميس الماضي بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.

وبين الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى