«دفاع البرلمان» ترحب بفتح الطريق الساحلي وتؤكد ضرورة إخراج المرتزقة

رحبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بفتح الطريق الساحلي الذي يسهل عملية التنقل بين شرق البلاد وغربها ، ويرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكدت اللجنة في بيان لها، على ضرورة إنجاز بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020 م، وعلى الأخص تبادل المحتجزين وإخراج المرتزقة، واتخاذ التدابير المتفق عليها بما يضمن استمرار تدفق النفط وعدم العبث به .

وطالبت اللجنة في بيانها المجلس الرئاسي بالشروع الفوري في توحيد المؤسسة العسكرية وفقا لإحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 بشأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش ، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه العسكريين الذين يتدخلون في الشؤون السياسية .

واختتمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس بالتشديد على ضرورة أن تتخذ الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التدابير والعقوبات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه خرق بنود الاتفاق.