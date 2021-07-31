تيجي.. حضور أمني مكثف لمراقبة حظر التجوال الجزئي

تقرير/218

تواصل الفرق الأمنية في مدينة تيجي مراقبة مدى التزام المواطنين بحظر التجوال الجزئي الذي وضعته الحكومة تجنباً لتسجيل مزيد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المواطنين.

خلت شوارع تيجي من المارة، وقلت الحركة، تنفيذا لقرارات حظر التجوال الجزئي الخاصة بانتشار جائحة كورونا في مختلف المدن الليبية وقد سجلت عناصر أمن باطن الجبل تواجداً مكثفاً في أغلب الشوارع انطلاقا من مدينة تيجي وصولاً إلى مدينة بدر وذلك بهدف مراقبة التزام المواطنين بالإجراءات التي وضعتها الحكومة للتخفيف من الازدحام في الشوارع والمنشات التجارية ، فيما رافقت كاميرا 218 الفرق الأمنية التابعة لباطن الجبل من رجال الشرطة والحرس البلدي وعناصر مكافحة المخدرات لرصد حركة النشاط التجاري والمرافق الصحية.

وتعول عناصر الأمن على وعي المواطنين وتفهمهم للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها البلاد كغيرها من الدول حول العالم، ويبرز ذلك من خلال التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية وعدم خروجهم خلال ساعات حظر التجوال.

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