البعثة الأممية تعلن عن عقد لجنة التوافقات اجتماعها الافتراضي الثالث لبحث مقترحات اللجنة بشأن القاعدة الدستورية

أعلنتبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن عقد لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثالث للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

‏وناقش الأعضاء، بحسب إيجاز صحفي نشرته البعثة، سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وسيواصلون النقاشات الاثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحـات واتخاذ قرار بشأنها.

وشددت بعثة الأمم المتحدة، على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

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