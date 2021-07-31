«الصحة»: تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين 

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب يوميا.

وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة جاءت بالتنسيق بينها وبين الحكومة، وذلك ضمن خطة عاجلة لرفع الجهوزية القصوى لمراكز العزل لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتعاقدت حكومة الوحدة الوطنية مع إحدى الدول لاستيراد مليوني لتر من الأكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، كمخزون استراتيجي لحالة الطوارئ في حالة وجود عجز في الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، السبت.