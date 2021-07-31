اللافي: ناقشنا في المجلس الرئاسي مع الدبيبة الخروقات الأمنية الأخيرة وسبل السيطرة

قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي إنه ناقش مع المجلس ورئيس الحكومة، آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

وأضاف في بيان: “استعرضنا الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وسبل الحد من انتشارها، وتم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في مختلف انحاء البلاد”.

وتابع قائلًا: “كما ناقشنا الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، وأكدنا على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام”.