وصول شحنة أكسجين قادمة من مصر إلى مستشفى المقريف بأجدابيا

وصلت شحنة من الأكسجين إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا، قادمة من مصر، على ما أعلن المكتب الإعلامي للمستشفى، الجمعة، على صفحته بموقع «فيسبوك».

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي للمستشفي الانتهاء من تركيب خزان أكسجين، إضافة إلى وصول كمية من الغاز إلى وحدة الأكسجين الطبي بالمستشفى.

– القيادة العامة تسلم أدوية ومستلزمات ومعدات طبية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

– الزناتي: تعاقدنا على استيراد مليوني لتر أكسجين كمخزون للطوارئ

وتعاقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على استيراد مليوني لتر من الأكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، كمخزون استراتيجي لحالة الطوارئ، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، السبت.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى الخميس الماضي، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، نحو 249 ألفا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفا و949 شخصا.

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