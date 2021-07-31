سميو يحذر من تفاقم الوضع الوبائي في المناطق الشرقية والغربية

حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، من تدهور الوضع الوبائي في البلاد وازدياد أعداد المصابين.

ودعا سميو المسؤولين في المنطقة الشرقية للاستعداد التام وتجهيز أقسام العزل وتوفير الأكسجين وكل المعدات الطبية لمواجهة انتشار الجائحة، مشيرا إلى أن مركز مكافحة الأمراض اتخذ عدة إجراءات من بينها توزيع خمسمئة ألف جرعة لكل مراكز التطعيم.

وفي سياق آخر توقع سميو وصول مئة وستة عشر ألف جرعة من لقاح استرازينكا، بالإضافة إلى مئتين وثلاثة وأربعين ألف جرعة من لقاح فايزر إلى مخازن البلاد خلال الأسبوع القادم.

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