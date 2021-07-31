البعثة: لجنة التوافقات ناقشت 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية وتواصل المداولات الإثنين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، انعقاد الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

‏وقالت البعثة في بيان، أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع اليوم، سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، فيما سيواصلون النقاشات، الإثنين المقبل، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترح/ـات واتخاذ قرار بشأنه/بشأنها.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم «2570» لسنة 2021.

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