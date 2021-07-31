البعثة الأممية: من المهم إدراك أهمية الوقت بالنسبة للقاعدة الدستورية تمهيداً لإجراء الانتخابات

‏بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثالث اليوم للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

‏وبحسب بيان البعثة، ناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وسيواصلون النقاشات الاثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنه.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).