ملتقى الحوار .. لجنة التوافقات تواصل نقاشها حول القاعدة الدستورية

عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثالث -السبت- للنظر في “4” مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

‏أشرفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاجتماع الافتراضي وناقش أعضاء لجنة التوافقات الخطوات اللازمة لمعالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية.

وسيواصل الأعضاء النقاش يوم الاثنين المقبل ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترح وغيره من مقترحات أخرى ليتم اتخاذ القرار بالخصوص.

ونبهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

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