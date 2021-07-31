امراجع ميلاد: افتتاح الطريق الساحلي سيكون باكورة إنجاز صندوق أعمار سرت 

رحب مدير عام صندوق اعمار سرت مهندس امراجع ميلاد بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد بغربها.

وثمن امراجع ” في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الليبية كافة النتائج والجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة الترتيبات الامنية والتي تمت بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة” .

كما أشاد بكافة الجهود التي قامت بها القيادات الامنية والاجهزة الامنية التى تعاونت وساهمت في تأمين أعمال صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراته.

وأكد “امراجع” أن ليبيا وحدة واحدة وان لم شمل أبناء الوطن هو الغاية والهدف حتى يتحقق الاستقرار والامن في كافة أرجاء ليبيا.

وحول جهود أعمار مدينة سرت قال المهندس “امراجع” القادم أفضل وافتتاح الطريق ستكون بالكورة انجاز لصندوق أعمار سرت