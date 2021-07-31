تشييع جثمان الناشط السياسي البارز توفيق بن جميعة ببنغازي

جرت، اليوم السبت، مراسم تشييع الناشط السياسي البارز توفيق بن جميعة في مدينة بنغازي بعد أن وافته المنية في دولة ألمانيا على إثر مرض عضال لازمه طيلة سنوات سابقة.

بن جميعة الذي ولد في بنغازي عام 1953 حيث كان أحد النشطاء السياسيين والمعارضين.

وكان قد ترشح عن دائرة بنغازي في انتخابات العام 2012.

وكان بن جمعية أحد أهم رموز التيار الوطني الذي ساند دولة المؤسسات والقانون ورفض دولة المليشيات والفوضى وأعلن دعمه المتواصل لإنشاء القوات المسلحة بعيدا عن الأيدولوجيات المتطرفة في بدايات المعركة على الارهاب.