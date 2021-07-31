“فرحان حق”: “غوتيريش” يدعو لتنفيذ الانتخابات الليبية في موعدها

صرح “فرحان حق” نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أنطونيو غوتيريش يرحب بفتح الطريق الساحلي رسمياً، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال فرحان حق في بيان إن ذلك يعدّ تطوراً مهماً طال انتظار الشعب الليبي له، لافتا إلى أن الأمين العام يرحب على وجه الخصوص بالجهود الجادة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ويعرب عن تقديره للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لدعمهما في تأمين هذه الخطوة الحاسمة.

وبحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم في أكتوبر 2020، والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد غوتيريش مجدداً دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.