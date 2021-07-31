ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 July, 2021

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

وتابع الدبيبة مع المجلس الإجراءات المتخذة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وسبل الحد من انتشارها، حيث تم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد للفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.