«التعليم الفني» تعلن استمرار تعليق الدراسة بمؤسساتها من مصراتة إلى زلطن

قرر وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يخلف السيفاو، اليوم السبت، استمرار إيقاف الدراسة بالمناطق الممتدة من مدينة مصراتة شرقا إلى مدينة زلطن غربا إلى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وجاء القرار بناء على توصيات لجنة مكافحة الجائحة بالوزارة في ضوء «التفشي الوبائي الحاد، وارتفاع وتيرته في بعض المناطق»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ونص القرار كذلك على «استمرار إجراء الامتحانات ولفترة واحدة مع التشديد الصارم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة»، ودعا الكليات والمعاهد التقنية ومكاتب التعليم الفني المتوسط إلى التواصل اليومي مع لجنة الجائحة عن طريق غرفة الطوارئ على «الفايبر».

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وأشار البيان إلى أنه يستثنى من إيقاف الدراسة الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية؛ نظرا لـ«استقرار الحالة الوبائية بهما».

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى الخميس الماضي، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، نحو 249 ألفًا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفًا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفًا و949 شخصًا.

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