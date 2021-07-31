ليبيا الان

“صياغة التشريعات” بالنواب تنتهي من مناقشة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية  بمجلس النواب” صلاح الصهبي ” أن اللجنة قد انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم والذي على اساسه وبعد التصويت على القانون من قبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب ، يوم 24 ديسمبر 2021 م ، ليختار المواطن الليبي فقط من يقود و يرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة.

وتابع الصهبي في إيجاز صحفي لمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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