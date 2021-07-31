اجتماع أمني موسع بسرت بمشاركة “لجنة 5+5” لبحث تأمين الطريق الساحلي

عقد بمقر مديرية أمن سرت، اليوم السبت اجتماعاً برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” وعضو لجنة الترتيبات الأمنية بلجنة 5 + 5 العسكرية وبحضور مدير أمن سرت عميد “جمال عطالله” ومساعد الشئون الأمنية عميد “الصديق بن سعود” وعقيد “المهدى البيانكو” عضو لجنة الترتيبات الأمنية وعدد من الضباط المكلفين بلجنة الترتيبات الأمنية.

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، تناول الاجتماع التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي وتقديم الخدمات للمواطنين والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه العبث والإخلال بالأمن على الطريق العام.

وعقب الاجتماع قام مدير الإدارة بزيارة ميدانية لكافة التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشاكل التى تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.