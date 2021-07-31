مشاركة الحكومة في حلقة نقاش مؤسسات المجتمع المدني

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزراء الشؤون الاجتماعية، الشباب، الثقافة والتنمية المعرفية، الدولة لشؤون المرأة، والناطق بإسم الحكومة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء في حلقة نقاش التأمت في طرابلس -السبت- جمعت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية للإطلاع وإبداء الرأي حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

ووفقاً لما أورده المتحدث باسم الحكومة فإن هذه النقاشات تأتي انطلاقًا من مبدأ التشاور ولتعزيز التواصل بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أجرى المشاركون نقاشًا مستفيضًا لمسودة اللائحة عبر مجموعات عمل للخروج بملاحظاتهم وإقتراح تعديلات بموادها، كما ناقشوا دور مؤسساتهم كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وكذلك مايمكنهم القيام به خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام، بتشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي.

وعبر الحضور عن التحديات والمشاكل التي تواجه عمل منظماتهم، وعن ضرورة تنظيم القطاع بما يضمن فاعليته واستقلاليته، مؤكدين على ضرورة توحيد مفوضية المجتمع المدني، وأخد ملاحظاتهم حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار، لتعديلها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.

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