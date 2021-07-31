طبرق .. خبراء يناقشون أليات دعم المشروعات الصغرى

نظم الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” -السبت- في طبرق، ندوة بعنوان “المشروعات الصغرى والمتوسطة بمنطقة البطنان الواقع والتحدي”

طرح في الندوة عدد من الأوراق البحثية من بينها ورقة قدمها عميد كلية الاقتصاد “طاهر فرج” تناول فيها المفهوم والخصائص والأهمية للمشروعات الصغرى والمتوسطة فيما قدم عدد من المشاركين أورقا بحثية ناقشت المعوقات والمشاكل المؤثرة في المشروعات.

كما تطرق المشاركون الى أهمية دعم رجال الأعمال للمشاريع الناشئة في منطقة البطنان فيما ناقش جانب من الحضور دور التنظيم القانوني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

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