مفوضية الانتخابات: عدد المسجلين الجدد أكثر من 320 ألفاً والإجمالي تجاوز المليوني ناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عدد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 320 ألفًا و636 مواطنا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو وحتى اليوم الأخير من عملية التسجيل.

وأكدت المفوضية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” اليوم السبت، أن إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة بلغ مليونين و660 ألفا و732 مواطنًا.

ومن المقرر أن يغلق اليوم باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي.

ويوم السبت الماضي نفت المفوضية وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.