لجنة التشريعات بـ«النواب» تنتهي من مناقشة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان

أعلن عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية بمجلس النواب صلاح الصهبي، السبت، انتهاء اللجنة من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال الصهبي في بيان، إن ذلك جاء بالتعاون مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحا أنه بعد التصويت على القانون من قبل مجلس النواب «سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل ليختار المواطن الليبي فقط من يقود و يرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة».

– الصهبي يعلن انتهاء اجتماعات روما لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأشار إلى تقديم اللجنة «نتائج عملها إلى مجلس النواب لمناقشة مواد القانون، وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي»، وفق البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ومطلع يوليو الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

وفي 29 يوليو، انتهت اجتماعات اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي استمرت على مدى أربعة أيام في العاصمة الإيطالية روما بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة مقترح إعداد قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.

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