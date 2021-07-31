نصية: توافق الفرقاء في ليبيا سيحول تدخل الدول لمشروع خاسر

قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، إن الدول المُتدخلة في ليبيا إذا لم يتحول مشروعها إلى مشروع خاسر، فإنها لن تدفع باتجاه إيجاد حل للقضية الليبية.

وتابع نصية في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” الدول لا تقتنع بالكلام أو المناشدات الأخلاقية، فقط تقتنع عندما يُحول الفرقاء المحليين تدخلها إلى مشروع خاسر وذلك من خلال توافقهم على مشروع وطني بعيد عن الأنانية الشخصية.

يذكر أن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية قد طالبت بإنهاء كافة التدخلات الأجنبية من ليبيا، وخلال زيارتها لمصر، أشادت بدور مصر، في إنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر “إعلان القاهرة”.

كما أثنت “المنقوش” على المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم الدراية التامة بالواقع الليبي.