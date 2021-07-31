خاصية بالهاتف النقال تكشف النقود المزيفة.. تعرف عليها!

قالت أناستاسيا إليتشيفا المختصة في اختبار برنامج ماسينجر Gem4me، إنه توجد تطبيقات خاصة على الهاتف الذكي، تسمح بكشف الأوراق النقدية المزورة.

وأضافت الخبيرة: “على سبيل المثال، للقيام بذلك يتم في بنجاح روسيا استخدام تطبيق للمصرف المركزي تحت اسم الأوراق النقدية لبنك روسيا“.

ونوهت بأن “هذا التطبيق، لا يكشف تلقائيا الأوراق النقدية الحقيقية باستخدام الكاميرا، ولكنه يعطي قائمة بالعلامات التي تدل عليها، ويشير إلى ما يجب التحقق منه خلال ذلك”. ويمكن للمستخدم بشكل مستقل وذاتي، فحص الأوراق النقدية للتأكد من صحتها وذلك من خلال واجهة interface البرنامج.

وهناك تطبيق “الماسح الضوئي للأموال المزيفة”، الذي يسمح بفحص ليس فقط الروبلات بل الدولارات واليورو. وللتحقق، يجب توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى الورقة النقدية وانتظار رد فعل البرنامج، والذي سيعطي إجابة إيجابية أو سلبية حول أصالة القطعة المالية.

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