اجتماع أمني موسع في سرت لبحث تأمين الطريق الساحلي

احتضن مقر مديرية أمن سرت، السبت، اجتماعا أمنيا موسعا برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري؛ لبحث التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح أول من أمس الجمعة، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها.

وحضر الاجتماع عضوان بلجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، ومدير أمن سرت العميد جمال عطالله، ومساعد الشؤون الأمنيه العميد الصديق بن سعود، وعدد من الضباط المكلفين بلجنة الترتيبات الأمنية، وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

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وأكد الاجتماع على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في الطريق الساحلي و«الوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه العبث والإخلال بالأمن على الطريق العام»، وفق البيان.



وعقب الاجتماع أجرى مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية زيارة ميدانية لكل التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشكلات التى تعترض سير العمل، و‘يجاد الحلول لها.

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

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