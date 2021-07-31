مسؤولة العلاقات الخارجية بالطوارق تبحث مع عميد غات آليات خدمة المواطنين

التقت مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا مبروكة الشريف، مع عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، تم اللقاء بحضور الأعضاء بالمكتب القائم بالبلدية وذلك لمناقشة ما يخص تقديم الخدمات للمواطن و تقليل الصعاب عن طريق ما يقدمه مجلس الشيوخ قبائل الطوارق من مساعدات وأعمال تخص القطاعات الخدمية لتسهيل بعض الأمور داخل ” بلدية غات “.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا اجتماعهم العادي الثالث بحضور رئيس المجلس الشيخ ” محمد عبدالكريم بكة ” مع أغلب الأعضاء في قاعة المجلس البلدي ” غات ” حيث تم مناقشة ما قدمه المجلس في خلال الخمسة اشهر الماضية وايضا تم رسم خطة مستقبلية ووضع جدول للمهام بالفترات القادمة “.

و حضر اللقاء ” عميد بلدية غات ” جانب من هذا الاجتماع وقدم بعض الأفكار التي تساهم في تقديم الخدمات للمواطن وتذليل بعض المعوقات داخل البلدية.