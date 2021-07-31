الشركسي: مجلسا الدولة والنواب لن يتوافقا على القاعدة الدستورية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن ملتقى الحوار السياسي هو المنوط به قيادة الدفة للوصول للقاعدة الدستورية.

وقال الشركسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب لن يقودهما إلى أي توافق على القاعدة، كما فعلا في مسألة المناصب السيادية.

وأضاف: “الأمل الآن مَعقودٌ على الملتقى، ولذلك نحاول الحدّ من عرقلة المعرقلين داخله، خصوصا أنصار الحكومة”.

وأوضح أن ثمة أعضاء موالين للحكومة بلجنة التوافقات يدّعون أمام الناس أنهم يسعون للتوافق في حين أنهم يعملون لإفشال اللجنة من الداخل، وهو ما حذرنا البعثة منه منذ البداية.

وأشار الشركسي إلى أن لدى الملتقى خطة واضحة إذا فشل في التوافق على مقترح للقاعدة، وهي الرجوع إلى مقترح اللجنة القانونية والتصويت على النقاط الخلافية فيه، وذلك خلال جلسة سيعقدها قبل 20 أغسطس.

وواصل: “لا يمكن أن يُعَدّ المعرقلون المستفيدون من استمرار الوضع الراهن مُصلحين، ويجب مواجهتهم لضمان استقرار البلاد”.