مظاهرة لموظفي “بني وليد” لمطالبة الدفاع والداخلية بتأمين المطار

نظم موظفو مطار بني وليد المدني، السبت، وقفة احتجاجية طالبوا فيها طالبوا فيها وزارتي الدفاع و الداخلية بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية لحماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث بحسب وصفهم، بعد تعرضه للتكسير والتخريب من قبل خارجين عن القانون.

وقال الموظفون، في بيان لهم، إنه لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار ما فتح المجال أمام الخارجين عن القانون لسرقة والعبث بممتلكات المطار.

وعبروا عن رفضهم لما تعرض له المطار من نهب وسرقة، مطالبين بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة علي المرفق وتفعيله وتطويره.