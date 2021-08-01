ميلاد: افتتاح الطريق الساحلي سيكون باكورة إنجاز صندوق إعمار سرت

رحب مدير عام صندوق اعمار سرت امراجع ميلاد بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد بغربها.

امراجع، وفي تصريحات لوكالة الانباء الليبية، ثمّن كافة النتائج والجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة الترتيبات الأمنية والتي تمت بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

كما أشاد بكافة الجهود التي قامت بها القيادات الأمنية والأجهزة الأمنية التى تعاونت وساهمت في تأمين أعمال صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراته.

وأكد امراجع أن ليبيا وحدة واحدة وان لم شمل أبناء الوطن هو الغاية والهدف حتى يتحقق الاستقرار والأمن في كافة أرجاء ليبيا.

وحول جهود أعمار مدينة سرت قال امراجع القادم أفضل وافتتاح الطريق ستكون بالكورة انجاز لصندوق أعمار سرت

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