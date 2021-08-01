مجلس شيوخ قبائل الطوارق يبحث مع عميد غات آليات خدمة المواطنين

التقت مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا مبروكة الشريف، مع عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، تم اللقاء بحضور الأعضاء بالمكتب القائم بالبلدية وذلك لمناقشة ما يخص تقديم الخدمات للمواطن و تقليل الصعاب عن طريق ما يقدمه مجلس الشيوخ قبائل الطوارق من مساعدات وأعمال تخص القطاعات الخدمية لتسهيل بعض الأمور داخل بلدية غات.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا اجتماعهم العادي الثالث بحضور رئيس المجلس محمد بكة مع أغلب الأعضاء في قاعة المجلس البلدي غات حيث تم مناقشة ما قدمه المجلس في خلال الخمسة اشهر الماضية وايضا تم رسم خطة مستقبلية ووضع جدول للمهام بالفترات القادمة “.

و حضر اللقاء عميد بلدية غات جانب من هذا الاجتماع وقدم بعض الأفكار التي تساهم في تقديم الخدمات للمواطن وتذليل بعض المعوقات داخل البلدية.

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