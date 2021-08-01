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مظاهرة لموظفي بني وليد للمطالبة بتأمين المطار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

نظم موظفو مطار بني وليد المدني، السبت، وقفة احتجاجية طالبوا فيها “وزارتي الدفاع و الداخلية بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية لحماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث، بعد تعرضه للتكسير والتخريب من قبل خارجين عن القانون”.

وقال الموظفون، في بيان لهم، إنه “لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار ما فتح المجال أمام الخارجين عن القانون لسرقة والعبث بممتلكات المطار”.

وعبروا عن رفضهم  “لما تعرض له المطار من نهب وسرقة”، مطالبين “بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة علي المرفق وتفعيله وتطويره”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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