خالد الترجمان: المليشيات تسعى لعرقلة الانتخابات وفرض الأمر الواقع

استنكر المحلل السياسي خالد الترجمان تحركات المجموعات المسلحة تحت نظر الجميع في الغرب دون إيقافهم ومحاولة ردعهم.

وأشاد الترجمان بالمقابل بالجيش الليبي المنشغل بمواصلة عملياته الأمنية في الجنوب من أجل فرض الاستقرار وردع الإرهابيين والخارجين عن القانون.

وأكد الترجمان، في حديثه إلى “سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24″، أن تلك المجموعات المسلحة ترفض إجراء الانتخابات، وتسعى إلى فرض إرادتها عبر سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستفيد من هذا الصراع في هذا السياق.

ووقعت، أول من أمس الجمعة، اشتباكات بين عناصر ما يسمى بـ”جهاز الدعم المركزي”، وأخرى تتبع ما يسمى بـ”جهاز دعم الاستقرار” في منطقة الماية القريبة لجنزور غرب العاصمة طرابلس، وتطورت حتى وصلت إلى مناطق شرق مدينة الزاوية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.