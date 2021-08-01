عقب لقائه نظيره المصري.. وزير الخارجية الجزائري: المشهد الإيجابي في ليبيا لا يخلو من تحديات

أكد وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، اليوم السبت أن الساحة الليبية تشهد تقدما ملحوظا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشهد الليبي لا يخلو من تحديات.

لعمامرة، وفي تصريحات صحفية عقب لقائه نظيره المصري سامح شكري، أضاف: “إن الشعب الليبي وصل إلى مرحلة من الوعي بأن مستقبل ليبيا ملك للشعب وأن لدول الجوار مسؤولية خاصة”.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن “مصر والجزائر عزمتا على الاضطلاع بهذه المسؤولية”.

واعتبر لعمامرة أن “فتح الطريق الساحلي مؤشر إيجابي، وأن هناك دعما دوليا لاتخاذ خطوات بشأن اتمام الانتخابات، وأن تكون بداية لمصالحة وطنية وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها”.