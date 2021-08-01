وزير التعليم يطلع على سير العملية التعليمية في مدينة بنغازي

التقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، السبت، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

اللقاء الذي أجراه المقريف بمقر البلدية، اطلع فيه على سير العملية التعليمية في بنغازي، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة، حيث أكد وزير التربية التعليم على أهمية العمل على إخلاء جميع المقرات التابعة للتعليم المُستغلة من جهات أخرى وإنشاء العديد من المدارس وتوفير المُستلزمات التعليمة والتركيز على مرحلة رياض الأطفال.

كما قام رئيس المجلس التسييري للبلدية بإستعراض الأعمال التي قامت بها بلدية بنغازي خلال هذه الفترة المُتمثلة في صيانة عدد “76” مدرسة وإنشاء عدد 5 مدارس نموذجية إضافة إلى توفير مقاعد مدرسية والعديد من إحتياجات النشاط المدرسي خلال الفترة الماضية.