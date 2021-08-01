وزير الصحة يبحث آليات استقبال الدبلوماسيين مع وزارة الخارجية

التقى علي الزناتي وزير الصحة ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك لوضع آلية لتنسيق العمل الدبلوماسي.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، تم خلال اللقاء مناقشة آلية استقبال السفراء والدبلوماسيين من قبل وزارة الصحة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالخصوص.

كما تم وضع آلية عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الاستجلاب، ضبط وترتيب الجوازات الدبلوماسية، وذلك من خلال أخذ الموافقة المباشرة من رئاسة الوزراء.

وعُرض خلال اللقاء آلية ترتيب عمل الملحقيات الصحية، والعمل على تنظيم مؤتمرات دولية، ومراجعة وتفعيل الاتفاقيات الصحية عن طريق وزارة الخارجية، ومساهمة وزارة الخارجية في تقديم كافة المساعدات لوزارة الصحة.