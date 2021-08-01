الشائبي: مشكلة المقاصة ستحل في القريب العاجل

أوضح عضو لجنة تعديل الصرف عمران الشائبي، أن “مشكلة المقاصة ستحل في القريب العاجل، ولكن المستفيدين من إغلاقها هم من يعرقل الطريق وسيأتي يوم في القريب العاجل ويرضخون فيه إلى مطالب الناس فالضرر مس الجميع شرقا وغربا شمالا وجنوبا”، بحسب قوله.

الشائبي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “المراجعة الدولية انتهت وتم تسليم التقارير للجهات التي طلبته، والطريق الساحلي وتم فتحه، وحكومة وحدة وطنية واحدة وتم اعتمادها، وسعر صرف وتم توحيده، وميزانية وتصرف 1/12 حسب الميزانية المقترحة، والنفط وصل ل 73 دولار للبرميل، والإنتاج واصل 1,300,000 برميل يوميا، وما تبقى الا المقاصة كأهم الاعمدة للانتقال من مرحلة التشظي لمرحلة الإستقرار”، بحسب قوله.