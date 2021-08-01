الترجمان: المليشيات تسعى لعرقلة الانتخابات وفرض الأمر الواقع

استنكر المحلل السياسي خالد الترجمان تحركات المجموعات المسلحة تحت نظر الجميع في الغرب دون إيقافهم ومحاولة ردعهم.

وأشاد الترجمان، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، بالمقابل بالجيش الليبي المنشغل بمواصلة عملياته الأمنية في الجنوب من أجل فرض الاستقرار وردع الإرهابيين والخارجين عن القانون.

وأكد الترجمان، أن تلك المجموعات المسلحة ترفض إجراء الانتخابات، وتسعى إلى فرض إرادتها عبر سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستفيد من هذا الصراع في هذا السياق.

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