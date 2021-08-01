حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز مصراتة الطبي

أعلن مركز مصراتة الطبي، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا أمس السبت، ودخول 9 حالات إصابة لقسم العزل.

وقال المركز في بيان السبت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قسم العزل لديه 6 حالات في العناية المركزة.

فيما سجلت عيادة الفلتر للكشف الأولي ومتابعة الحالات الموجبة، 213 حالة كشف، سجلت منها 118 حالة موجبة،.ودخلت 9 حالات للعزل و97 حالة مخالطة.

– تزويد مركز مصراتة بمصنع أكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب يوميا

وأمس السبت أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب يوميًّا.

وجاءت الخطوة بالتنسيق بين الحكومة ووزارة الصحة، وذلك ضمن خطة الوزارة العاجلة لرفع الجهوزية القصوى لمراكز العزل لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

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