«الزوبية»: العثمانيون الأغنياء كانوا يحرصون على تقديم الصدقات دون إحراج للفقراء

أشاد جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، بالعثمانيين، مدعيا أنهم كانوا يساعدون الفقراء بطرق غير ظاهرة حتى لا يتسببون في أي إحراج لدى المحتاج، حسب قوله.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له عبر تويتر، «كانت فئة الأغنياء العثمانية تحرص على تقديم الصدقات دون التسبب بأي إحراج للفقراء».

وأضاف «فكانت (العثمانيون) تقوم بالذهاب للبقالة وبائعي الخضار وتطلب دفتر الدين وتطلب حذف الديون وتقوم بتسديدها،دون ذكر اسمها».

واختتم تغريدته قائلا: «كان الفقراء دومًا يجدون دينهم قد حُذف دون أن يعلموا من قام بذلك فكانوا لا يشعرون بمنة أحد»، على حد وصفه.