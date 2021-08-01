«بوقعيقيص» لـ«النواب»: لم يعد مقبولاً حجب الميزانية عن الحكومة

ناشدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أعضاء مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية بسرعة اعتماد الميزانية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقالت «بوقعيقيص»، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مناشدة النواب والحكومة: «لم يعد مقبولاً حجب الميزانية عن الحكومة والضحية هو المواطن البائس الذي تمثلونه».

وأضافت موجهة حديثها لأعضاء البرلمان، «من واجبكم رفع المعاناة عن المواطن فهو بين انقطاع الكهرباء المتواصل وبين الداء والإعياء حتى استحالت حياته جحيماً لا يطاق».

وتابعت «حجة الخوف من إهدار المال مردود عليها بتكثيف المتابعة وتفعيل محاسبة الحكومة عبر لجانكم المختصة ودوائر الرقابة».

وتساءلت حول الجدل بشأن بند التنمية، قائلة: «أليس من ضمن التنمية التجديد الدوري لمحطات الكهرباء والمياه والاتصالات والصيانة الدورية لشبكة الطرق المتهالكة».

واختتمت تدوينتها بالقول: «لقد عم البلاء ولحقنا الضر فما نفع المال إن لم يكن من أجل تحسين جودة الحياة».